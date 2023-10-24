Представители граничащих с Россией государств на состоявшейся в Вильнюсе встрече договорились принять конкретные меры по усилению единого регионального применения санкций против России и ее союзников, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.

По их мнению, это одна из важнейших задач для того, чтобы введенные санкции эффективно выполнялись и всячески ограничивались возможности России продолжать военную агрессию против Украины.

Вторая встреча представителей приграничных государств прошла в Вильнюсе. В ней приняли участие представители министерств иностранных дел и таможни Эстонии, Латвии, Польши, Литвы, Норвегии и Финляндии, а также Европейской службы по борьбе с мошенничеством.

"На встрече участники активно делились информацией о методах торговли, цепочках поставок и схемах, используемых для обхода санкций, а также о необходимости оперативно обмениваться данными, повышать осведомленность государственного и частного секторов, не снижать бремя санкций на Россию и ее союзников — Беларусь и Иран", — говорится в пресс-релизе по итогам встречи.

Участники встречи подчеркнули важность совместных региональных действий, направленных на устранение любых оставшихся или возникающих пробелов в установлении и реализации санкций, снижающих эффективность воздействия санкций.

Приграничные государства договорились продолжать сотрудничать в определении единых процедур таможенного досмотра, согласовывать правила выдачи разрешительных документов в соответствующих сферах, обеспечивать регулярный обмен информацией и передовым опытом.

Первая встреча представителей граничащих с Россией государств состоялась в Хельсинки в мае этого года.

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