В Латвии и России в социальных сетях распространяются фейковые заявления, которые якобы сделал маэстро Раймонд Паулс, сообщает фактчекинговый проект Re:Check. Об этом пишет Rus.LSM.lv.

"Я уже стар и могу говорить правду", так озаглавлено фейковое сообщение, в котором композитору Раймонду Паулсу приписывают характеристику Латвии как никому не нужной провинции. Якобы Паулс заявил, что Латвия находится в глубоком упадке из-за разрыва связей с Россией и разрушения экономики по указанию США.

Несколько пользователей опубликовали эту информацию в латвийском сегменте социальных сетей, не ссылаясь на какие-либо источники. Публикации были распространены как на русском, так и на латышском языке. Более 200 пользователей поделились публикацией на странице Latvijas tautas kanāls в Facebook. Как отмечает Re:Check, страница была создана "певцом и обманщиком Каспарсом Пудниксом и его коллегами".

Паулсу приписываются следующие слова: "Войдя в глобальный англосаксонский мир и отвергнув все русское, наша страна утратила свою самобытность и культуру. Во времена СССР латышский язык и культура активно использовались и никогда не запрещались. (…) Экономика Латвии разрушена после Вашингтонского указа, сокращающего экономические связи с Россией и Беларусью, что вынуждает молодежь уезжать в другие страны ЕС".

Когда Re:Check запросил у авторов страницы источник информации, публикация исчезла. Как подчеркнула руководитель отдела коммуникаций Латвийского радио Индра Зомеровска, Паулс отрицает, что говорил эти слова. Маэстро также отметил, что он не комментирует политические вопросы, сообщила Зомеровска.

Как выяснил Re:Check, впервые упомянутая фейковая цитата, приписываемая Паулсу, появилась на российских сайтах. На платформе dzen.ru ее увидели 720 тысяч человек, но вскоре она исчезла. После фейк распространили другие российские сайты и прокремлевские Telegram-каналы.

Распространению цитаты на латышском языке способствовал не только Пудникс, но и кандидат в депутаты на выборах 14-го Сейма от партии Tautas kalpi Latvijai, педагог по вокалу Эдгарс Краминьш. Он призывал латвийцев не верить результатам выборов.

На русском фейк распространил Александр Ильин из Даугавпилса. Он также распространял слухи об украинцах в Латвии и высмеивал правительство страны, отмечает Re:Check.

Ранее имя Раймонда Паулса также использовалось для манипуляций, в том числе в контексте пандемии Covid-19.

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