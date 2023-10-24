Отражатель — небольшой и простой предмет, способный спасти жизнь. Особенно — с наступлением темного периода года. Об этом напоминают эксперты по безопасности, призывая жителей делать себя видимыми на дороге и также не пренебрегать светоотражающими жилетами и фонариками.

Как отмечают оперативные службы, в темный период года пешеходы на дороге становятся незаметными, практически вдвое увеличивается и количество травм, полученных латвийцами на малоосвещенных тротуарах.

"Электроскутер или велосипедист могут не заметить пешехода, идущего впереди него, потому что расстояние видимости очень короткое. Давайте также учтем, что дети, как правило, смотрят на свои телефоны во время прогулки, это еще больше отвлекает на дороге", — отмечает детский хирург Астра Звиедре.

Поэтому специалисты призывают жителей носить на себе светоотражатели.

"Автомобилист замечает сначала отражатель, а уже только потом самого пешехода. Подобно тому, как пешеходы сначала заметят машину со включенными фарами, а не ту, которая едет без света", — пояснил представитель CSDD Мартиньш Малмейстер.

В Госполиции отметили, что за пределами населенных пунктов все больше и больше людей осознают важность внешних светоотражающих элементов. В населенных пунктах этого понимания, одакно, нет — хотя темных участков дорог там тоже достаточно.

"Пешеходы чувствуют, что скорость ниже, считают населенный пункт более безопасным местом, и, следовательно, пренебрегают светоотражающими элементами. Суровая статистика такова, что на самом деле половина тяжелых дорожно-транспортных происшествий, в которых погибают пешеходы, происходит именно в населенных пунктах, в тех районах, где видимость затруднена или вообще нет фонарей", — рассказал представитель полиции Андис Ринкевицс.

Он добавил, что водители замечают людей без светоотражающих элементов или фонарика в самый последний момент.

"Вероятно, будет уже слишком поздно, чтобы избежать столкновения. Люди зачастую не понимают, какова видимость у водителя. Причина проста. Большая часть пешеходов не имеет водительских прав. Они никогда не садились за руль автомобиля. Те люди, которые сами управляли транспортом и сталкивались с ситуациями, когда в последнюю минуту необходимо совершать быстрые маневры, знают, насколько это сложно, и, учитывая свой опыт, сами использут светоотражающие элементы", — указал Ринкевицс.

Представитель Госполиции напомнил, что правила дорожного движения предписывают обязательное наличие светоотражающих элементов при движении на темных участках дорог. За пределами населенных пунктов пешеходам следует идти в направлении, противоположном направлению движения автомобиля. Если вы совершенно неожиданно оказались на неосвещенном участке дороги и с собой нет ни отражателя, ни фонарика, то на помощь может прийти телефон.

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