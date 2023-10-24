Переход с летнего на зимнее время очень влияет на самочувствие 18% опрошенных жителей Латвии, еще 38% считают, что он "скорее влияет". Только 13% жителей уверены, что на них перевод часов на час два раза в год скорее не влияет. Такие данные следуют из опроса, проведенного Mēness aptieka и исследовательским агентством Norstat.

"У каждого из нас свой биологический ритм, и намеченный на конец октября переход с летнего времени, пусть и минимально, но повлияет на многих - по крайней мере, пока за несколько дней мы не привыкнем к новому времени. Зачастую в день перевода часов у жителей возникают стрессовые ситуации, например, если не перевести часы, можно не прийти вовремя на запланированное мероприятие и т.п. С точки зрения здоровья больше нагрузки мы испытали бы, если бы перевели время на пять, а то и больше часов. Однако для отдельных людей и перевод на час в первые дни может повлиять на режим сна, особенно для малышей. Если пятая часть жителей Латвии признает, что на их самочувствие очень влияет смена летнего времени на зимнее, и более трети, что скорее влияет, это сигнал о том, что на уровне Евросоюза стоит продолжать дискуссии о необходимости дважды в год на час переводить часы", - комментируя результаты опроса, оценивает ситуацию фармацевт Mēness aptieka Линда Февралева.

То, что на самочувствие очень влияет переход с летнего на зимнее время, выразили 18% - больше в возрастных группах 30-39 лет и сениоров 60-74 лет - в среднем четверть респондентов этих возрастных групп.

Наиболее резко переход с летнего на зимнее время влияет на живущих в Латгалии - 28%, а в остальных регионах относительно меньше: в Видземе - 20%, Земгале - 18%, Рижском районе - 17%, Риге - 16% и в Курземе - 15%.

В свою очередь, 38% на вопрос, насколько переход с летнего на зимнее время влияет на их самочувствие, дали ответ, что на них он скорее влияет, - 41% женщин и 34% мужчин, причем половина - проживающих в Земгале.

27% дали в опросе оценку, что переход с летнего на зимнее время на их самочувствие скорее не влияет, и вдвое меньше - 13%, - что совсем не влияет. В возрастной группе 40-49 лет больше всего - 31% - тех, на кого переход с летнего на зимнее время скорее не влияет, а также так думает треть опрошенных в Курземе, Рижском районе и Риге, в других местах меньше.

На 18% опрошенных мужчин совсем не влияет переход с летнего на зимнее время, а среди женщин лишь 8% уверены, что перевод часов осенью и весной никак не сказывается на их самочувствии. Так же думают 10% молодых людей в Латвии в возрасте 18-29 лет, 12% сениоров 60-74 лет, 13% жителей в возрасте 30-49 лет, а больше всего - 17% - в возрасте 50-59 лет.

7% опрошенных, проживающих в Курземе, сообщили, что на них вовсе не влияет переход с летнего на зимнее время, в остальных регионах таких респондентов немного больше. В ходе опроса 4% указали, что им трудно сказать, влияет ли переход с летнего на зимнее время на их самочувствие.

29 октября 2023 года в в 4:00 (в ночь с субботы на воскресенье) в Латвии произойдет переход с летнего времени, когда надо будет перевести стрелки часов на один час назад. Переход на летнее время снова будет 31 марта 2024 года, сообщается на сайте министерства экономики.

Репрезентативный опрос жителей Mēness aptieka в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat проводила в сентябре 2023 года по всей Латвии, опросив 1001 жителя в возрасте от 18 до 74 лет.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram