На следующей неделе планируется возобновить двустороннее движение трамваев по Брасскому мосту, сообщили сегодня в Рижской думе. Примерно через две недели планируется возобновить движение по мосту всех транспортных средств.

Восстановление движения по мосту позволит закрыть временный железнодорожный переезд, чтобы демонтировать его.

В целом проект планируется завершить в срок и сдать в эксплуатацию в конце этого года.

Как сообщалось, Брасский путепровод теперь состоит из двух смежных и не связанных между собой путепроводов.

Работы по реконструкции моста выполнены на 90%. Осталось завершить строительство контактной сети для трамваев, реконструкцию улицы Лактас под путепроводом, установить дорожные знаки и нанести горизонтальную дорожную разметку, установить освещение.

Ориентировочная стоимость моста составляет 15 млн. евро.

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