Восстановление движения по мосту позволит закрыть временный железнодорожный переезд, чтобы демонтировать его.
В целом проект планируется завершить в срок и сдать в эксплуатацию в конце этого года.
Как сообщалось, Брасский путепровод теперь состоит из двух смежных и не связанных между собой путепроводов.
Работы по реконструкции моста выполнены на 90%. Осталось завершить строительство контактной сети для трамваев, реконструкцию улицы Лактас под путепроводом, установить дорожные знаки и нанести горизонтальную дорожную разметку, установить освещение.
Ориентировочная стоимость моста составляет 15 млн. евро.
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