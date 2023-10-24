Правительство приняло решение выделить Рижскому самоуправлению 433 099 евро на снос памятника советским воинам в Пардаугаве.

Средства предназначены для покрытия расходов на демонтаж подземной части бывшего памятника.

Сумма будет перечислена из средств на непредвиденные обстоятельства Министерству охраны среды и регионального развития для передачи Рижскому самоуправлению с целью частичного покрытия фактических расходов на снос памятника.

По информации Министерства культуры, на демонтаж надземной части памятника в парке Победы потребовалось 1 040 958 евро. Пожертвования физических и юридических лиц покрыли расходы в размере 268 386 евро.

Крупнейший в Латвии и Балтии памятник советской эпохи — 79-метровый обелиск, увенчанный звездами — был демонтирован 25 августа 2022 года.

Рижская дума также приняла решение о реконструкции и благоустройстве парка, выделив на эти цели 7 695 900 евро.

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