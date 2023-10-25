Половина дорог Латвии по-прежнему с грунтовым покрытием, и половина из них находится в плохом состоянии, признает предприятие Latvijas Valsts ceļi. Об этом пишет LSM.lv.

Последние 25 лет финансирование государственных дорог было недостаточным, поэтому строительные работы ведутся в приоритетном порядке.

Участки Валле-Яунелгава и Валле-Барбеле только что стали одним из таких приоритетов — но только для ремонта, а не строительных работ. Из Риги через Вецумниеки до Валле можно легко доехать по асфальту, но чтобы добраться из Валле до Яунелгавы или Барбеле, что является самым прямым путем к краевому центру Бауске, придется ехать по грунтовой дороге.

Сармите из Барбеле рассказала: "Этот участок ужасен — Валле-Барбеле. Когда мне пришлось ехать на своей машине, это было очень болезненно. Еще была ситуация, когда ехала встречная машина, и я не рассчитала, что там вода и глубокая яма. Я так влетела, что у меня отвалился радиатор. Когда я езжу по непроезжим, грязным дорогам, у меня такое ощущение, что те, кто наверху, вообще не знают ситуации. Они определенно не ездят здесь на своих машинах".

Сармите уже несколько месяцев ездит на белой автомашине Latvijas Pasts Toyota, которая вся забрызгана грязью. И так работают почтальоны во многих регионах Латвии. 110 262 или 51% автодорог Латвии имеют грунтовое покрытие, в том числе 5402 километра или 53% находятся в плохом состоянии, сообщило предприятие Latvijas Valsts ceļi.

В прошлом году газета Bauskas Dzīve обратила внимание на участок возле Валле, который является частью государственной региональной дороги Р87. После этого Latvijas аutoceļu uzturētājs залатал ямы.

Почтальон Сармите считает, что это временное решение — после очередного дождя дорога снова может стать непроезжей. Председатель правления Latvijas Valsts ceļi Мартиньш Лаздовскис рассказал, что реконструкция гравийного покрытия на 10-километровом участке от Валле до Барбеле начнется в 2023 году, но пока ничто об этом не свидетельствует.

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