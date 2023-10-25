Калниньш отметил, что в этом году набор на службу проходит достаточно успешно: принято более 500 человек.
До декабря продолжается третий добровольный призыв в СГО, в котором планируется призвать 480 человек. На данный момент добровольно подали заявки 107 граждан Латвии.
"Примерно половина из них отсеивается, и это число будет недостаточным, поскольку до 1 декабря остается мало времени", - прогнозирует Калниньш. Если необходимое количество рекрутов не наберется, то впервые с момента введения СГО отбор будет проводиться случайным образом.
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