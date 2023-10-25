В среду, 25 октября, на крыше здания Рижского центрального вокзала разместили новую надпись "Центральный вокзал Рига" (Centrālā stacija Rīga), которая сделана в оригинальной, исторической визуальной манере и шрифте, сообщили в Latvijas dzelzceļš (LDz).

В то же время представители LDz отметили, что размещенная на здании вокзала надпись будет видна как до того момента, пока существенные изменения не коснутся всей железнодорожной станции в рамках Rail Baltica, так и после приобретения нового облика.

"Фасад Рижского центрального вокзала пережил неоднократную замену надписей на разных языках, которые размещали на здании станции, а потом их снова снимали, чтобы вывесить другие надписи", — заявил член правления LDz Риналдс Плявниекс.

В компании также отметили, что первое здание вокзала в Риге появилось в 19-м веке, а нынешняя станция была построена в период с 1957 по 1965 год. В это время на здании появилась надпись "Центральный вокзал" на русском и латышском языках.

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