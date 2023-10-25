В четверг, 26 октября, на юго-востоке страны ожидается продолжительный снегопад, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Объявлен желтый уровень предупреждения о снегопадах. Предупреждение желтого уровня означает, что прогнозируемые гидрометеорологические условия не опасны, но следует соблюдать осторожность, если планируются мероприятия, на которые они могут повлиять.

В центре предупреждают, что во второй половине дня в четверг местами выпадет снежный покров толщиной 2-4 сантиметра.

Во время снегопада видимость ухудшится, а дороги станут скользкими.

Предупреждение действительно с 13:00 до 20:00 четверга, 26 октября.

Латвийский центр экологической геологии и метеорологии призывает учитывать ожидаемую интенсивность снегопада, который может затруднить движение транспортных средств на дорогах, а также движение пешеходов.

В некоторых районах могут быть ограничены занятия спортом на свежем воздухе.

26.10. dienā Latvijā gaidāma ilgstoša snigšana, līdz ar to pēcpusdienā vietām DA rajonos būs izveidojusies 2-4 cm bieza sniega sega. Snigšanas laikā redzamība būs pasliktināta un ceļi — slideni! ℹ️Plašāk: https://t.co/bAYlOBjfBR

⚠️Aktuālie brīdinājumi: https://t.co/tcoIZ0MHUV pic.twitter.com/XsGQ4r0XIV — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) October 25, 2023

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