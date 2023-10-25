Объявлен желтый уровень предупреждения о снегопадах. Предупреждение желтого уровня означает, что прогнозируемые гидрометеорологические условия не опасны, но следует соблюдать осторожность, если планируются мероприятия, на которые они могут повлиять.
В центре предупреждают, что во второй половине дня в четверг местами выпадет снежный покров толщиной 2-4 сантиметра.
Во время снегопада видимость ухудшится, а дороги станут скользкими.
Предупреждение действительно с 13:00 до 20:00 четверга, 26 октября.
Латвийский центр экологической геологии и метеорологии призывает учитывать ожидаемую интенсивность снегопада, который может затруднить движение транспортных средств на дорогах, а также движение пешеходов.
В некоторых районах могут быть ограничены занятия спортом на свежем воздухе.