К угрозам в адрес израильских студентов Рижского университета Страдиньша (РУС) следует относиться со всей строгостью закона, заявил председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис ("Новое Единство").

При необходимости следует рассмотреть возможность выдворения лиц, которые высказывали угрозы, из страны, сказал Латковскис.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство") отметил, что на подобные ситуации в первую очередь должен реагировать университет, при необходимости привлекая ответственные службы.

Министр рассчитывает на профессиональное сотрудничество сторон, чтобы не допустить эскалации ситуации.

Как сообщалось, Министерство образования и науки (МОН) рассмотрит ситуацию с конфликтом между иностранными студентами РУС в связи с израильско-палестинским конфликтом. МОН связалось с Министерством здравоохранения, в ведении которого находится вуз, Министерством иностранных дел и Министерством внутренних дел, чтобы прояснить ситуацию и не допустить ее эскалации.

Как сообщил портал "Tvnet", с начала войны в Израиле несколько израильских студентов РУС получили враждебные сообщения и угрозы, что привело к конфликту между учащимися. Один человек обратился в Службу государственной безопасности (СГБ) в связи с антисемитскими высказываниями и угрозами.

Подобные инциденты, но менее серьезные, происходили в РУС и ранее, но предупреждения вуза агрессивно настроенным студентам не подействовали, сообщает портал.

В вузе агентству LETA сообщили, что пока не получено доказательств заявлений студента, которые приводятся в статье, однако учебное заведение реагирует на каждое подобное сообщение и оценивает их индивидуально.

"Учитывая текущую геополитическую ситуацию, вполне понятно, что студенты, которых это касается лично, крайне обеспокоены и реагируют с особой чувствительностью", — заявили в университете, добавив, что на данный момент информации о физических нападениях не поступало.

В РУС подтвердили, что получены сообщения о некорректных высказываниях в социальных сетях и в разговорах между студентами, но не уточнили, сколько таких сообщений поступило. Информация о двух случаях передана в СГБ.

В СГБ подтвердили, что служба информирована о ситуации среди иностранных студентов РУС и проводит ее изучение. В настоящее время более подробных комментариев СГБ не дает.

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