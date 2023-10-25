Рижская дума и Латвийский университет (ЛУ) в среду подписали меморандум о сотрудничестве, призванный способствовать реализации целей развития самоуправления и вуза, а также содействовать взаимодействию науки и инноваций и развития города, сообщила агентству LETA представитель Рижской думы Татьяна Смирнова.

Столичное самоуправление и ЛУ будут способствовать сотрудничеству с научными и исследовательскими учреждениями, содействовать развитию научной и деловой среды в столице, способствовать интеграции ЛУ как единого академического центра в городскую среду и обеспечивать студентов, исследователей и деловых партнеров современной инфраструктурой.

Рижское самоуправление и эксперты ЛУ уже сотрудничают в рамках различных проектов, таких как программа ЕС по защите окружающей среды и климата "LIFE", проект международного сотрудничества "Формирование ресурсоэффективной городской политики" по программе "Interreg Europe", создание Торнякалнского мультимодального транспортного узла.

Самоуправление обязалось поддерживать достижение целей, поставленных в стратегии ЛУ до 2027 года, чтобы университет стал международно признанным научным центром, а также обеспечить студентов устойчивой, привлекательной и экологичной инфраструктурой, при этом особое внимание будет уделено развитию Академического центра ЛУ.

Меморандум подписали председатель Рижской думы Вилнис Кирсис и ректор ЛУ Индрикис Муйжниекс.

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