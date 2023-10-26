Субсидии должны быть такими, чтобы помогать преодолевать трудности и целенаправленно развиваться, а не превращаться в постоянный доход, заявил в интервью агентству LЕТА министр земледелия Арманд Краузе.

В качестве примера он привел ситуацию, сложившуюся в молочной отрасли в этом году.

"Будь то кризис на рынке или климатические условия, мы помогаем, но в хорошие годы, когда цены хорошие, условия хорошие, поддержка не должна быть такой высокой, как обычно. Тогда это будет подушка безопасности, и фермеры будут знать, что государство и ЕС приходят им на помощь в трудные времена", — пояснил Краузе.

По его мнению, неправильный подход заключается в том, что фермерские хозяйства из года в год используют поддержку ЕС и государства для повседневных расходов, а не для инвестиций. "Важно, чтобы наши хозяйства развивались и были современными. Мы живем в то время, когда современные технологии приходят и в сельское хозяйство, и без них нам не обойтись", — сказал министр.

В то же время он заявил, что готов объяснить фермерам, при каких обстоятельствах они могут претендовать на поддержку.

"Еще летом, когда я не был министром, я слышал от некоторых политиков, что непонятно, что можно предложить молочным фермерам в таких обстоятельствах. Меня это очень удивило. Кризисы случаются время от времени не только в сельском, но и в лесном хозяйстве, и если нет четкого плана, как с ними справляться, это вызывает удивление", — сказал Краузе.

Что касается неравенства субсидий между "новыми" и "старыми" странами-членами ЕС, то Краузе отметил, что оно выравнивается.

"Я считаю, что перед нашим вступлением в ЕС было ошибкой брать для расчета субсидий определенные годы, когда сельское хозяйство Латвии находилось на самой низкой точке. Например, Румыния и Болгария вступили в ЕС позже Латвии, и у них уже была лучшая стартовая позиция, потому что были другие исходные годы для расчета субсидий", — сказал Краузе.

Однако он подчеркнул, что это уже история, и сейчас Латвия движется в сторону увеличения выплат и выравнивания субсидий из года в год.

В то же время Краузе напомнил, что ЕС поддерживает сближение с Украиной, поэтому в будущем, безусловно, будут обсуждаться вопросы субсидий на площадь.

"Мы не знаем, сможет ли Украина вступить в ЕС через 10, 15 или 20 лет, поскольку это зависит от самой Украины, насколько быстро она сможет адаптироваться к требованиям ЕС, но изменения будут происходить, поскольку Украина — крупный сельскохозяйственный производитель с огромными ресурсами. Поэтому в следующих раундах расширения ЕС, безусловно, ожидаются изменения", — пояснил министр земледелия.

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