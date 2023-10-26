Война в Украине не остановится зимой, считает командир Земессардзе Каспар Пуданс. Своими наблюдениями он поделился в передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV.

По его словам, то, что Россия начала довольно существенное наступление, которого не наблюдалось на восточном фронте весь год, было во многом сюрпризом. В основном считалось, что Россия будет готовиться к обороне, чтобы стабилизовать фронт к зиме и перезимовать. Пуданс допускает, что наступление началось для того, чтобы вернуть часть утерянных территорий, а потом стабилизировать фронт. Возможно, было и политическое давление на военное руководство.

По его мнению, у России не хватает качественных сил для полноценного наступления, хотя техники и используется больше. Войска могут задерживать и их собственные укрепления, построенные для обороны. Меняет российское наступление и планы Украины.

По мнению военного, интенсивность боевых действий зимой, как и в прошлом году, снизится: погодные условия влияют как на маневренность, так и на психологическое состояние солдат.

"Но военные действия точно не остановятся полностью, даже если с российской стороны этого хотят", — считает он.

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