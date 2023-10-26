В четверг, 26 октября, Сейм принял к рассмотрению поправки к Закону "О регистре физических лиц", предусматривающие возможность изменить персональный код детям, которые родились после 30 июня 2017 года. Персональный код у детей сейчас является комбинацией случайных цифр в то время, как у тех, кто старше, первая часть персонального года — это дата рождения.

Одна из причин, по которой персональный код стал случайным набором цифр — сменилось столетие: в первой части персонального кода дата рождения состоит из шести цифр — год рождения фиксируется не всеми четырьмя, а последними двумя. Это создавало риск повторов комбинаций персональных кодов. Вторая причина — борьба с эйджизмом: случайные цифры в первой части персонального кода не позволяют сразу определить возраст.

Авторы законопроекта — депутаты Сейма от оппозиционного Национального объединения — указывают на то, что многие родители детей, родившихся после 30 июня 2017 года, хотели бы сменить им персональный код на тот, который включает дату рождения. Депутат Янис Домбрава (Нацобъединение) также указал на то, что, к примеру, медики при записи пациентов сталкиваются с тем, что не могут определить, какого возраста человек придет к ним на прием, хотя для врача это может быть важно.

Нацобъединение, что надо дать право менять персональный код тем, кто родился после 30 июня 2017 года. Нацобъединение предлагает, чтобы избежать повторов комбинаций, фиксировать в персональном коде дату рождения не шестью, а семью цифрами. То есть, добавить к дате рождения из шести цифр седьмую: 0 — означает, что человек родился в 19-веке, 1 — в 20-м, 2 — в 21-м веке.

Законопроект Нацобъединения без возражения со стороны депутатов передан на рассмотрение в парламентскую комиссию по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, впереди три чтения в Сейме.

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