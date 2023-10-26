Сегодня, 26 октября, после 17:30 будут изменения в движении поездов Скултского направления на участке от Саркандаугавы до Мангали, связанные с ремонтом путей, сообщили представители предприятия Pasažieru vilciens.

Пассажиров шести вечерних рейсов из Риги и шести рейсов в Ригу от Саркандаугавы до Мангали будут возить автобусами.

Пассажиры, которые едут из Риги в направлении Скулте, от Риги до Саркандаугавы доедут на поезде, а в Саркандаугаве на автобусной остановке возле станции им придется пересесть на автобус с пометкой Norīkojumā. Автобус довезет пассажиров до автобусной остановки Lēdurgas iela, чтобы на станции Мангали они могли снова пересесть на поезд.

Для пассажиров, следующих по маршруту Скулте-Рига, пересадка с поезда на автобус и обратно будет происходить соответственно на автобусной остановке Lēdurgas iela в Мангали и на автобусной остановке у станции Саркандаугава.

Для поездки на автобусе нужно будет предъявить контролерам билет на поезд.

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