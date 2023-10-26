Пассажиров шести вечерних рейсов из Риги и шести рейсов в Ригу от Саркандаугавы до Мангали будут возить автобусами.
Пассажиры, которые едут из Риги в направлении Скулте, от Риги до Саркандаугавы доедут на поезде, а в Саркандаугаве на автобусной остановке возле станции им придется пересесть на автобус с пометкой Norīkojumā. Автобус довезет пассажиров до автобусной остановки Lēdurgas iela, чтобы на станции Мангали они могли снова пересесть на поезд.
Для пассажиров, следующих по маршруту Скулте-Рига, пересадка с поезда на автобус и обратно будет происходить соответственно на автобусной остановке Lēdurgas iela в Мангали и на автобусной остановке у станции Саркандаугава.
Для поездки на автобусе нужно будет предъявить контролерам билет на поезд.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.