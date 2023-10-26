На спортивной базе Smeceres sils в Мадонском крае на этой неделе начались работы по снятию покрытия со снега, сохранившегося с предыдущих зим, и лыжный сезон может начаться уже в эти выходные, сообщает 360TV ZIŅneši.

Со снега, хранившегося три года, убирается слой щепы, чтобы оборудовать примерно полукилометровую трассу, сообщил руководитель Smeceres sils Гунар Икауниекс.

"Этот снег пережил три лета. Конечно, было бы еще лучше при небольшом минусе, который прогнозировали синоптики. Хотя прогноз теперь и поменялся, процесс завершен. Будет подготовлен малый круг для лыжников, думаю, 400-500 метров. Если спрос будет очень большим, придется подумать о распределении времени по группам, чтобы всем хватило места, но в целом трасса будет доступна для всех", — сказал Икауниекс.

Мадонская база первой в Латвии откроет в этом году лыжный сезон. Снег будет насыпан рядом с лесом, чтобы на асфальтовом покрытии могли продолжаться тренировки на роллерных лыжах.

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