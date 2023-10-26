Авторы проекта отмечают, что мемориальный парк будет местом не траура, а памяти людей, погибших в трагедии 21 ноября 2013 года.
На краю площадки запланирована мемориальная стена с именами погибших, а у бетонного постамента предусмотрено место для размещения цветов и свечей. Согласование проекта планируется в ближайшее время.
"Мы постараемся сделать это как можно быстрее, чтобы к 10-летию события нам было что показать людям", — сказал представитель департамента городского развития Рижской думы Дагнис Самаускс.
Руководитель организации Zolitūde 21.11. Регина Лочмеле сказала, что строительство сада является последней незавершенной работой из первоначального плана — в память о жертвах издана книга, 21 ноября записано в календарях как день траура.
"Да, есть временный памятник, но хочется иметь что-то, что будет всегда. То, что здесь должны быть деревья, было ясно сразу. Идея в том, что это не просто место траура, а место, куда могут приходить школьники, мамы с колясками. Единственное, что здесь будет запрещено, это езда на мопедах и громкие мероприятия", — сказала Лочмеле.
В мемориальном парке планируются насаждения с белыми цветами, что усиливает настроение светлого воспоминания. Планируется, что парк будет готов в 2025 году, а затраты на его создание могут составить около трех миллионов евро.