Спустя десять лет после золитудской трагедии начались подготовительные работы по созданию мемориального парка на месте, где рухнул супермаркет Maxima, похоронив под своими обломками 54 человека. Парк запланирован как место спокойного отдыха жителей микрорайона и одновременно место памяти жертв трагедии. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на LSM.lv.

Авторы проекта отмечают, что мемориальный парк будет местом не траура, а памяти людей, погибших в трагедии 21 ноября 2013 года.

На краю площадки запланирована мемориальная стена с именами погибших, а у бетонного постамента предусмотрено место для размещения цветов и свечей. Согласование проекта планируется в ближайшее время.

"Мы постараемся сделать это как можно быстрее, чтобы к 10-летию события нам было что показать людям", — сказал представитель департамента городского развития Рижской думы Дагнис Самаускс.

Руководитель организации Zolitūde 21.11. Регина Лочмеле сказала, что строительство сада является последней незавершенной работой из первоначального плана — в память о жертвах издана книга, 21 ноября записано в календарях как день траура.

"Да, есть временный памятник, но хочется иметь что-то, что будет всегда. То, что здесь должны быть деревья, было ясно сразу. Идея в том, что это не просто место траура, а место, куда могут приходить школьники, мамы с колясками. Единственное, что здесь будет запрещено, это езда на мопедах и громкие мероприятия", — сказала Лочмеле.

В мемориальном парке планируются насаждения с белыми цветами, что усиливает настроение светлого воспоминания. Планируется, что парк будет готов в 2025 году, а затраты на его создание могут составить около трех миллионов евро.

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