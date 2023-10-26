В четверг, 26 октября, Сейм принял к рассмотрению поправки к Закону "О запрете на экспонирование и демонтаж памятников, прославляющих советский и нацистский режимы, на территории Латвийской Республики", подготовленные оппозиционным Национальным объединением. Сейчас закон защищает от сноса те советские памятники, которые установлены в месте реальных захоронений. Нацобъединение предлагает снести такие памятники, но сначала — перенести и перезахоронить останки.

Национальное объединение предлагает, что демонтаж таких памятников следует произвести до 1 июля 2024 года, и если необходимо — перед этим перезахоронить останки на братских кладбищах.

Авторы законопроекта указывают на то, что террритории ряда самоуправлений до сих пор сохранились памятники и мемориалы, прославляющие Вооруженные силы СССР — из-за того, что там есть захоронения, которые все же защищает нынешняя редакция закона. "Российское посольство пользуется этой ситуацией и продолжает вмешиваться во внутренние дела Латвии, не позволяя учреждениям местного самоуправления сносить эти объекты, прославляющие вооруженные силы СССР", — говорится в аннотации к законопроекту. Нацобъединение считает, что это позволяет прославлять войну, и указывает на то, что таких памятников в Латвии сотни. В своей речи депутат Сейма от Нацобъединения Александр Кирштейнс привел в качестве примера памятник в парке Дубровина в Даугавпилсе. По словам Кирштейнса, недопустимо, что на территории Латвии находятся памятники по изображают солдата с автоматом или в каске. Кирштейнс считает, что часто в таких местах развлекательные мероприятия, с распитием алкоголя.

В свою очередь, Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте") указал на то, что выдвижение подобных инициатив связано с приближнием очередной предвыборной кампании — 8 июня 2024 года состоятся выборы в Европарламент. Шлесерс дал понять, что Нацобъединение в предвыборный период "профилируется" на таких вопросах. Лидер "Латвии на первом месте" обратился к депутатам от "Нового Единства", Союза "зеленых" и крестьян, "Прогрессивным" и "Стабильности", призвав их задуматься о том, следует ли поддерживать такой законопроект.

"Одно дело, что ты сносишь памятник, не имеющий никакой связи с кладбищем, но мы действительно собираемся откапывать людей, которые лежали в этой земле со времен Второй мировой войны, и что мы теперь… куда мы их отправим — в Россию или еще куда? Ну, я действительно этого совершенно не понимаю", — сказал Шлерсерс. Политик также заявил: "Мы знаем, что есть дела, о которых мы можем шутить, мы можем на них политически профилироваться, но я призываю все же не поддерживать инициативу, которая предусматривает, что захоронения надо куда-то переместить. Это вызовет очень плохие последствия. И действительно ли мы, как в целом христианская нация хотим прикоснуться к мертвым?".

Особенности голосования

За передачу законопроекта в комиссию Сейма по образованию, культуре и науке проголосовали 49 депутатов от оппозиционных Национального объединения и "Объединенного списка" и правящего "Нового Единства". Против были 7 депутатов от "Стабильности", 6 депутатов от "Латвии на первом месте", 3 депутата от Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), а также независимые депутаты Олег Буров и Глория Гревцова — всего 18. Из протокола следует, что 9 депутатов от правящего Союза "зеленых" и крестьян воздержались. Четыре депутата от правящих партий — 3 от СЗК и 1 от "Прогрессивных" — не нажали кнопку. Всего в голосовании зарегистрировались 80 депутатов, таким образом 49 голосов "за" стали большинством и обеспечили принятие законопроекта к рассмотрению.

Характерно, что, как следует из протокола, 9 депутатов от правящих "Прогрессивных" в этом голосовании не были зарегистрированы — то есть, считались отсутствующими. То есть, эти депутаты или отсутствовали на заседании действительно или же вынули карточки из системы голосования при рассмотрении данного вопроса. То, что физически депутаты от "Прогрессивных" присутствовали в Сейме, свидетельствуют голосования по другим законопроектам, а также регистрация депутатов перед первым перерывом парламентского заседания. Перед перерывом зарегистрировались в качестве присутствующих 8 из 10 депутатов от "Прогрессивных".

Законопроект еще должен быть рассмотрен Сеймом в трех чтениях.

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