Осенью при сырой погоде условия движения по грунтовым дорогам ухудшаются, напоминает предприятие Latvijas Valsts ceļi. От частых дождей и мокрого снега поверхность дороги перенасыщается влагой, теряет несущую способность, на ней быстрее образуются ямы.

Дождь и влажность затрудняют содержание дорог, потому что грейдировать мокрую дорогу невозможно. Грунт должен просохнуть, в противном случае тяжелая дорожная техника только еще больше повредит его.

Latvijas autoceļu uzturētājs следит за прогнозами погоды и планирует работы, как только дороги достаточно просохнут.

В ведении Latvijas Valsts ceļi находится 10 262 км грунтовых дорог. Это в основном дороги местного значения с низкой интенсивностью движения. 53% из них находятся в плохом состоянии и нуждаются в обновлении покрытия.

О непроезжих участках дорог, ямах, упавших деревьях и других осложнениях в движении можно сообщать по бесплатному круглосуточному телефону Latvijas Valsts ceļi 80005555.

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