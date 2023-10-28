В эти выходные, вечером 28 октября и в первые часы 29 октября, в Латвии можно будет наблюдать частичное лунное затмение, сообщили агентству LETA в Латвийском астрономическом обществе (LAB).

В начале затмения Луна сначала войдет в полутень Земли, начиная с 21:01, затем в 22:35 начнется частичная фаза затмения, которая продлится чуть дольше часа до 23:52. Момент максимальной фазы лунного затмения в Латвии будет в 23:14, завершится затмение 29 октября в 1:26, когда Луна покинет полутень Земли. В момент максимальной фазы затмения будет затемнена только восьмая часть диаметра лунного диска.

Для того, чтобы наблюдать за лунным затмением, не требуется никакого специального оборудования. Его можно будет без труда увидеть невооруженным взглядом. Главным условием для успешных наблюдений является чистое небо и подходящее место, откуда обзор на юго-восток и юг не загораживают здания или деревья.

Следующая возможность увидеть частичное лунное затмение в Латвии появится ранним утром 18 сентября 2024 года. Однако во время этого затмения потемнеет еще меньшая часть Луны, прогнозирует LAB. Ближайшая возможность понаблюдать за полным лунным затмением за пределами Латвии — в Северной Америке и Южной Америке — будет в ночь с 13 на 14 марта 2025 года, а в Латвии такая возможность ожидается вечером 7 сентября 2025 года.

Хотя лунные затмения происходят в среднем два-три раза в год по всему миру, не все из них можно наблюдать в Европе. В Латвии предыдущее частичное лунное затмение наблюдалось в июле 2019 года, за ним последовало еще несколько частичных лунных затмений.

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