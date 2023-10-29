Судно не имеет балансовой стоимости. Оно долгое время использовалось для обучения курсантов Учебного центра морских сил, но его техническое состояние можно охарактеризовать как плохое, а восстановление корпуса корабля не является рентабельным.
В 2019 году Минобороны концептуально поддержало и начало проект о возможном поднятии катера из воды и превращении его в достопримечательность, однако, учитывая, что поступившие в ходе процесса закупки предложения значительно превысили запланированное финансирование и проект был остановлен.
Учитывая высокие затраты, а также тот факт, что судно больше нельзя использовать для нужд армии, было принято концептуальное решение о передаче вопроса об отчуждении патрульного катера на рассмотрение в Кабинет министров.
Поэтому отчуждение и продажу патрульного катера на аукционе проведет VNĪ. Полученные после отчуждения средства, размер которых на данный момент нельзя точно определить, будут зачислены в госбюджет.
Кроме того, в аукционе должно быть предусмотрено условие, что будущий владелец осуществит транспортировку, очистку и шлакоудаление безопасным и экологичным способом в соответствии с регулирующими охрану окружающей среды нормативными актами.