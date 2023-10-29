Министерство обороны подготовило проект постановления правительства, которым предусмотрено разрешить госкомпании Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) продать на аукционе патрульный катер P-01 Zibens, который находится на балансе Учебного командования Национальных вооруженных сил (НВС).

Судно не имеет балансовой стоимости. Оно долгое время использовалось для обучения курсантов Учебного центра морских сил, но его техническое состояние можно охарактеризовать как плохое, а восстановление корпуса корабля не является рентабельным.

В 2019 году Минобороны концептуально поддержало и начало проект о возможном поднятии катера из воды и превращении его в достопримечательность, однако, учитывая, что поступившие в ходе процесса закупки предложения значительно превысили запланированное финансирование и проект был остановлен.

Учитывая высокие затраты, а также тот факт, что судно больше нельзя использовать для нужд армии, было принято концептуальное решение о передаче вопроса об отчуждении патрульного катера на рассмотрение в Кабинет министров.

Поэтому отчуждение и продажу патрульного катера на аукционе проведет VNĪ. Полученные после отчуждения средства, размер которых на данный момент нельзя точно определить, будут зачислены в госбюджет.

Кроме того, в аукционе должно быть предусмотрено условие, что будущий владелец осуществит транспортировку, очистку и шлакоудаление безопасным и экологичным способом в соответствии с регулирующими охрану окружающей среды нормативными актами.

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