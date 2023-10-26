Участие Латвии в Кубке Чемпионов Европы по бобслею в этом году под угрозой. Об этом в интервью программе Aizmugure заявил генеральный секретарь Латвийской федерации бобслея и скелетона Зинтис Экманис.

"У нас нет денег для Европы", — признал Экманис. Он объяснил, что изменение критериев распределения государственного финансирования спорта привело к тому, что бобслей выпал из списка приоритетных видов спорта. Это привело к сокращению финансирования примерно на 100 000 евро.

Поэтому LBSF "попытается пройти все этапы Кубка мира", но для Кубка Европы, где обычные навыки оттачиваются молодыми бобслеистами, финансирования может не хватить.

"Мы финансово обделены в, я хочу это подчеркнуть. При лучшем спортивном результате в этом году, вторым в мире, мы не входим в список приоритетных видов спорта", — пояснил глава LBSF.

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