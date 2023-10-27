В 2024 году минимальная зарплата в стране должна вырасти с 620 до 700 евро. Президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис заявил Латвийскому радио, что предприниматели считают — до такой же суммы нужно повышать и необлагаемый налогами минимум, пишет портал rus.lsm.lv.

Еще в конце прошлого года года правительство поддержало повышение в течение двух лет подряд минимальной заработной платы при нормальном рабочем времени. В этом году она была повышена до 620 евро в месяц, а в 2024 году планируется повышение до 700 евро.

Ростовскис заявил, что "в идеале" зарплата должна обеспечивать человеку достойную жизнь. Однако если предпринимателей искусственно заставляют платить больше без экономического обоснования, у некоторых возникают проблемы. Кроме того, это также оказывает давление на другие зарплаты.

Именно поэтому бизнесмены призывают повысить необлагаемый минимум подоходного налога с жителей (INN), чтобы люди получали больше денег.

"С точки зрения государства и экономики важно, чтобы оплата труда была экономически обоснованной. Если экономика растет, компании работают производительно, экспортируют, то должна быть естественная возможность платить относительно высокие зарплаты. Если так это не работает, и есть административное давление, тогда некоторые предприятия не могут заплатить, появляются экономические риски и тому подобное", — подчеркнул президент Латвийской торгово-промышленной палаты.

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