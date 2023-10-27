Внутренняя безопасность — самый больший риск для бюджета следующего года, заявил в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения депутат Сейма от оппозиционного "Объединенного списка", бывший глава Министерства внутренних дел Марис Кучинскис. По его словам, дисбаланс в зарплатах между работающими в сфере обороны и внутренних дел может сохраниться.

По мнению политика, те, кто работает в сфере внутренней безопасности — полицейские, пограничники, пожарные — в следующем году будут разочарованы, поскольку не получат ожидаемого повышения зарплаты и сохранится большой дисбаланс между работающими в сфере обороны и внутренних дел.

Кучинскис сказал, что когда он еще был на посту министра внутренних дел, был разработан подробный план улучшения ситуации, и вроде бы он уже поддержан президентом страны и Министерством финансом, но сейчас выглядит так, что этот план не будет реализован.

Поэтому нельзя считать, что внутренняя безопасность считается приоритетом нового правительства, сказал Кучинскис, выразив мнение, что это вина не нового министра внутренних дел Рихарда Козловскиса, а партии, которую он представляет — премьерского "Нового Единства".

По словам политика, главе МВД и начальнику Государственной полиции в следующем году придется очень серьезно поработать, чтобы предотвратить "и без того опасный отток из отрасли", особенно должностных лиц, достигших пенсионного возраста.

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