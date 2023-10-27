Дискуссии о сохранении сниженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и овощей еще не закончились, заявил в интервью агентству LETA министр земледелия Арманд Краузе (Союз "зеленых" и крестьян).

Он отметил, что снижение ставки НДС на продукты питания и общепит является приоритетом Союза зеленых и крестьян, который он предложил обсудить в рабочей группе по налогам, начавшей свою работу еще при предыдущем правительстве.

"Мы считаем, что нужно говорить об НДС на продукты питания в целом, поскольку овощи и фрукты — только один из вопросов, но не менее важен вопрос и о его применении к свежему мясу и мучным изделиям. Мы хотели бы провести углубленную дискуссию по этому вопросу в рамках рабочей группы. Я бы даже сказал, что необходима глубокая аналитическая работа, серия семинаров, чтобы пройтись по всем отраслям сельского хозяйства и оценить, каково влияние на бюджет, на производителей и получают ли что-то и потребители", — сказал Краузе.

Он отметил, что речь идет об основных продуктах питания, при этом дискуссию о НДС придется разделить на две части. По овощам и фруктам все необходимые данные имеются, поскольку велся очень точный учет влияния 5%-ной ставки НДС. Обсуждение НДС на другие продукты питания не будет вестись в рамках принятия бюджета на следующий год, так как нужно получить данные, и обсуждение, вероятно, состоится в начале следующего года.

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