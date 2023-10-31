На латвийский рынок хочет зайти литовская компания железнодорожных пассажирских перевозок LTG link, и она уже набирает на латвийских порталах вакансий сотрудников для работы на участке Рига-Елгава.

И.о. руководителя LTG Link Гедиминас Шечкус подтвердил ZIŅneši, что компания планирует расширить свою деятельность в Латвии и, если все формальности удастся урегулировать, дизельный поезд Вильнюс-Рига начнет ходить с начала следующего года.

"Надеемся, что на этом поезде поедут жители не только Литвы, но и Латвии, соответственно наши сотрудники должны предоставлять всю необходимую информацию не только на литовском, но и на латышском языке", — заявил Шечкус. По его мнению, поезд между двумя столицами должен быть ежедневным.

LTG Link запустит по маршруту свой собственный поезд, современный и приспособленный для людей с особыми потребностями. В поезде три вагона и около 150 пассажирских мест. Такие поезда сейчас курсируют между Вильнюсом и Клайпедой.

LTG Link уже подала через единый портал услуг Европейского железнодорожного агентства запрос на расширение своего сертификата безопасности на всю латвийскую железнодорожную сеть. Запрос сейчас рассматривается в Государственной железнодорожной технической инспекции, говорится в письменном ответе латвийского Министерства сообщения. Кроме того, LTG Link обратилась в AS LatRailNet по поводу потенциальных мощностей. Также понадобится заключение Государственной железнодорожной администрации о потенциальном влиянии нового маршрута на государственный заказ, поскольку коммерческий транспорт не должен мешать общественной услуге, добавили в министерстве.

Пока литовская компания не говорит, через Шяуляй или через Даугавпилс будет пущен новый поезд Вильнюс-Рига, но судя по тому, что сотрудники нанимаются на участок Рига-Елгава, поезд пойдет через Шяуляй. Для латвийской стороны более выгоден был бы маршрут через Даугавпилс, где поездов не хватает. Шяуляй — четвертый по величине город Литвы, и с учетом елгавчан пассажиропоток может быть достаточным.

Pasažieru vilciens возможную конкуренцию с литовцами комментирует сдержанно. "На данный момент довольно сложно комментировать, какой будет конкуренция, потому что у нас нет информации о том, когда именно планируются эти рейсы и какова будет стоимость поездки в пределах Латвии", — сказала представитель Pasažieru vilciens Сигита Звиедре. По ее словам, здесь есть еще один деликатный вопрос, и это переманивание работников, особенно машинистов, которых не хватает. "Потому что это специфическое образование, специфический опыт. Машинисты — это такая особо охраняемая, высоко ценимая группа работников, которой жалко делиться. Если же говорить о кондукторах и контролерах, то тут мы конкурируем не только с LTG Link, но и со специалистами по работе с клиентами, по сути, со множеством предприятий".

Новый железнодорожный маршрут соединит Ригу не только с Вильнюсом, но потенциально и с Варшавой. С прошлого года курсирует прямой поезд Вильнюс-Варшава.

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