Планируется организовать региональные учения, в ходе которых будут проверены согласованные алгоритмы закрытия границ с Беларусью, сообщила литовский министр внутренних дел Агне Билотайте.

"Эти критерии уже разработаны, мы подтвердили, что планируем провести учения наших ведомств", — сказала министр в пятницу после встречи в Вильнюсе с представителями МВД Латвии, Эстонии, Украины, Финляндии, Польши и Норвегии.

"Сегодня обсуждался более общий контекст возможных ситуаций, и мы подтвердили, что тот формат, который был в Варшаве, и наши совместные действия — очень серьезный сигнал, прежде всего для Беларуси, что мы действительно очень серьезно готовы действовать сообща, скоординировано", — сказала Билотайте.

По ее словам, будет проверено, как "этот алгоритм может работать в ходе региональных учений".

В конце августа министры внутренних дел Литвы, Латвии и Польши договорились, что границы с Беларусью могут быть закрыты в случае вооруженного инцидента, при проникновении нелегальных мигрантов.

Также министры постановили, что при наличии одного из этих критериев будет осуществляться оперативный обмен информацией, прежде всего на уровне служб, затем решение будет принято на межправительственном уровне.

"Мы стремимся иметь схожие критерии и будем их согласовывать, но в сегодняшней повестке дня не было специального вопроса для подробного обсуждения самих критериев. Мы намерены сделать это на техническом уровне", — сказала министр в пятницу.

Литва закрыла два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью.

Белорусская оппозиция попросила оставить гуманитарные коридоры для людей, спасающихся от репрессий режима, в страны региона.

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