С октября эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в сотрудничестве с практиками семейных врачей и другими медицинскими учреждениями начали ежегодный мониторинг гриппа и других острых инфекций верхних дыхательных путей (ОРВИ), сообщает SPKC.

На прошлой неделе в Латвии зарегистрировано 90 новых случаев Covid-19, что на 25% больше, чем на позапрошлой неделе. За неделю сделано 373 теста (+4,2%), доля положительных тестов составила 24,1% (+4,0%). Было госпитализировано 87 пациентов с Covid-19 (неделей ранее — 72 пациента) и зарегистрировано шесть смертей пациентов с Covid-19 (два случая на позапрошлой неделе).

Кроме того, на минувшей неделе семейные врачи на основании клинических данных диагностировали шесть случаев гриппа. Заболеваемость остается стабильно низкой — 8,6 случаев на 100 000 населения, лабораторно подтвержденных случаев гриппа нет.

В Европе, как и в Латвии, наблюдается умеренный сезонный прирост заболеваемости коронавирусом.

Чтобы снизить риск тяжелого заболевания и смерти, вакцинация против сезонного гриппа и Covid-19 особенно рекомендуется людям из групп риска, переносящим инфекции верхних дыхательных путей в тяжелой форме.

Бесплатная прививка от гриппа полагается детям в возрасте от 6 до 23 месяцев (включительно), а также детям от 24 месяцев до 17 лет (включительно) с хроническими заболеваниями или иммунодефицитом.

Также за счет государства привиться могут беременные женщины, медицинский персонал и медицинский вспомогательный персонал, находящийся в тесном контакте с больными, сотрудники и клиенты центров длительного социального ухода, люди в возрасте 65 лет и

старше, люди с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом.

Вакцинация от Covid-19 больше не предлагается всем поголовно, но рекомендуется людям из групп риска — пожилым людям от 65 лет и старше, людям с хроническими заболеваниями, клиентам и сотрудникам центров социального ухода, медицинским работникам, беременным

женщинам.

Прививку от коронавируса и от гриппа можно получить одновременно.

В этом сезоне от гриппа оплаченной государством вакциной привились 34 759 человек, в том числе на прошлой неделе 13 950 человек, а от Covid-19 привились 5 426 человек, в том числе 2 316 человек на прошлой неделе, сообщает SPKC.

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