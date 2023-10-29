В 2022 году 37,1%, или 61,3 тысячи жителей Латгале в возрасте от 18 до 69 лет использовали латгальский язык дома и в повседневной жизни, а в целом в Латвии по-латгальски говорят 98,7 тысяч человек, или 8% населения. Об этом свидетельствуют данные исследования "Образование взрослых", проведенного Центральным статистическим управлением (ЦСУ).

По сравнению с 2011 годом повседневное употребление латгальского языка существенно не изменилось — в Латгале оно выросло на 1,1%, а в целом в Латвии — снизилось на 1,1%.

В 2011 году во время переписи населения жителям Латвии был задан вопрос: "Используете ли вы в повседневной жизни разновидность латышского языка — латгальский язык?". В опросе 2022 года, если респондент отвечал, что дома говорит не по-латгальски, ему задавался дополнительный вопрос, использует ли человек латгальский язык в повседневной жизни.

В опросе 2022 года у людей впервые была возможность указать латгальский язык как свой родной или основной язык общения дома. В будущем это позволит делать выводы об изменениях в употреблении латгальского языка.

На латгальском языке чаще говорят люди старшего поколения — 45,6% в возрастной группе от 55 до 64 лет и 43,5% в возрастной группе от 65 до 69 лет, реже — молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (24,4%).

В 2022 году 1,3 % жителей Латвии и 8,4% жителей Латгалии назвали латгальский своим родным языком. Дома на латгальском языке общаются 1,2% жителей Латвии и 8,8% жителей Латгалии.

Согласно методологии исследования, родным языком считается язык, который человек освоил в детстве дома и владеет им до сих пор. Родных языков может быть больше, чем один (язык отца и язык матери). В отличие от родного, язык, на котором человек говорит дома со своими близкими, может быть только один.

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