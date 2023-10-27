Евросовет нашел общую позицию по Ближнему Востоку, заявила в пятницу премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

В обнародованном документе с изложением позиции Евросовет вновь заявляет о своем решительном осуждении ХАМАС за жестокие и неизбирательные террористические атаки на Израиль. Евросовет решительно подчеркивает право Израиля на самозащиту в соответствии с международным правом и международным гуманитарным правом и вновь обращается к ХАМАС с призывом немедленно освободить всех заложников без каких-либо предварительных условий.

В то же время Евросовет подчеркивает важность обеспечения защиты всех гражданских лиц в соответствии с международным гуманитарным правом. Он выражает сожаление по поводу всех жертв среди гражданского населения. Евросовет выражает свою озабоченность ухудшением гуманитарной ситуации в Газе и призывает обеспечить постоянный, быстрый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и помощь нуждающимся с помощью всех необходимых мер, включая гуманитарные коридоры и паузы для удовлетворения гуманитарных потребностей.

Европейский союз также будет тесно сотрудничать с партнерами в регионе для защиты гражданского населения, оказания помощи и облегчения доступа к продовольствию, воде, медицинской помощи, топливу и жилью, следя за тем, чтобы такая помощь не была использована террористическими организациями не по назначению.

Евросовет согласился с необходимостью избегать региональной эскалации и работать в этом направлении с партнерами, включая Палестинскую автономию. ЕС готов внести свой вклад в активизацию политического процесса на основе решения, предусматривающего сосуществование двух государств.

В центре внимания сегодняшнего заседания Евросовета будут Украина и миграция.

"К сожалению, режим [белорусского авторитарного лидера Александра] Лукашенко продолжает использовать мигрантов в политических целях. Укрепление внешних границ ЕС и борьба с контрабандистами крайне важны. Нелегальная иммиграция — это не только национальная проблема, но и вопрос безопасности всей Европы", — отметила Силиня.

Заседание Евросовета проходит в Брюсселе 26 и 27 октября.

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