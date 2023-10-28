Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) не собирается оценивать воспроизведение на русскоязычных латвийских радиостанциях композиций лиц, находящихся под международными санкциями, поскольку NEPLP считает, что у него "нет права вмешиваться в редакционную деятельность электронного СМИ". Об этом сообщает агентство LETA.

На минувшей неделе пользователи социальной сети Twitter обсуждали, почему на радиостанции Skonto+ играют песни поддерживающего войну России в Украине Григория Лепса. Лепс с 2019 года также включен в список нежелательных для Латвии лиц.

В NEPLP агентству LETA сообщили, что согласно Закону об электронных СМИ совет не имеет права вмешиваться в редакционную деятельность, создание программ электронного медиа, пока оно действует в рамках закона.

В совете отметили, что на данный момент в Латвии нет списка конкретных композиций, воспроизведение которых было бы запрещено, в том числе санкции не определяются в отношении авторского права как отдельной формы права собственности.

Как сообщила агентству LETA представитель общества "Агентство авторских прав и консультациям по коммуникации/Латвийское объединение авторов" (AKKA/LAA) Иева Колмане, с начала вторжения России в Украину AKKA/LA прекратило выплачивать выплату по авторским правам как российским, так и белорусским артистам, тем самым обеспечивая соблюдение санкций Латвии, Евросоюза и других государств в отношении России и Беларуси и отдельных физических и юридических лиц из этих стран.

На вопрос о том, что делать с радиостанциями, в эфире которых звучит музыка российских или белорусских исполнителей, Колмане отметила, что выбор репертуара остается за редакцией.

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