Солдаты профессиональной службы Национальных вооруженных сил (НВС) готовы участвовать в строительстве забора на границе Латвии, сообщил Латвийскому телевидению министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные"). Планируется все больше привлекать военных к охране границы, пишет LSM.lv.

Присутствие профессиональных военных уже увеличено как на границе, так и в приграничной зоне. По оценке министра обороны, пришло время помочь в строительстве забора. Министр уже дал приказ инженерно-техническим бригадам НВС заняться строительными работами, теперь ожидаются согласования.

"Здесь, конечно, должны быть задействованы все ресурсы. И, как я уже говорил, вооруженные силы — также по моему приказу — готовы выполнять эту задачу, помогать, подключиться, чтобы эти планы действительно воплотились в жизнь", — заявил Спрудс.

Солдаты НВС могли бы помочь в строительстве забора на латвийско-российской границе. К работам планируется привлечь до сотни профессиональных военных. На границе с Беларусью работы выполняют компании, с которыми были заключены контракты, и там не планируется участие солдат НВС. Министр отметил, что цель — полностью закончить строительство забора на границе с Беларусью до середины следующего года.

"В течение ближайших месяцев НВС в сотрудничестве с Valsts nekustamie īpašumi и Госпогранохраной готовы принять участие. Приказ отдан и мы готовы работать", — заявил Спрудс.

Министр не уточнил, сколько именно солдат могло бы помочь в охране границы.

План предстоящих работ также включает вовлечение вооруженных сил в реализацию военных мер по ограничению мобильности на границе. Будут ли это бетонные конструкции, мины или что-то еще — министр не уточнил. Это лишь указывает на то, что реализация этого плана займет больше времени.

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