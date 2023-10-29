В ночь с субботы на воскресенье Латвия перешла с летнего на зимнее время - стрелки часов переведены на час назад.

Латвия перешла на зимнее время в ночь на 29 октября — в 4.00 стрелки часов были переведены на час назад.

Учитывая, что общее видение новых условий относительно перевода времени два раза в год в ЕС еще не достигнуто, в настоящее время действует ранее утвержденный порядок — в Латвии летнее время действует с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.

Поэтому в следующем году, 31 марта 2024 года, снова произойдет переход на летнее время, которое будет действовать до 27 октября.

Переход на летнее время и обратно в Латвии определен постановлением Кабинета Министров от 26 октября 2010 года "О переходе на летнее время".

Переход на летнее время в ЕС определяется директивой Европарламента и Совета от 19 января 2001 года о правилах относительно летнего времени. Директива определяет начало и конец летнего времени единовременноо для всех стран-членов ЕС.

Вопрос о необходимости пересмотра действующей процедуры переналадки часов в Европе поднимался еще в 2018 году, но в настоящее время активные дискуссии по этому вопросу в Еврокомиссии прерваны из-за других приоритетов, сообщает Минэкономики Латвии.

Летнее время было впервые введено в Латвии в 1981 году. С 1997 года летнее время действует с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября.

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