C 29 октября в Рижском аэропорту вступает в силу расписание осенних и зимних рейсов, сообщили агентству LETA представители Госпредприятия "Международный аэропорт "Рига"".

Представители аэропорта сообщили, что в зимнем сезоне аэропорт "Рига" предложит прямые рейсы более чем по 75 направлениям, в том числе по трем новым маршрутам.

Всего латвийская национальная авиакомпания airBaltic предложит пассажирам из Риги маршрутную сеть с 55 прямыми направлениями, а ирландский лоукостер "Ryanair" предложит полеты по 26 прямым направлениям.

Представители аэропорта отмечают, что одним из новых зимних маршрутов станет маршрут из Риги в Лондон (аэропорт Хитроу), куда рейсы будут осуществляться три раза в неделю.

С 4 ноября airBaltic начнет выполнять полеты один раз в неделю из Риги на марокканский морской курорт Агадиру.

А с 27 февраля маршрутная сеть airBaltic пополнится испанским курортом Аликанте с рейсами два раза в неделю.

Помимо трех новых направлений, в этот зимний сезон продолжатся полеты из Риги в Гданьск, Ниццу, Бухарест, Порту, Будапешт, Валенсию и Катанию.

В нынешнем зимнем сезоне в аэропорту "Рига" будут работать 18 авиаперевозчиков, обеспечивающих прямое сообщение с 32 странами и 77 прямыми направлениями.

Регулярные рейсы из аэропорта "Рига" будут осуществлять 12 авиаперевозчиков — "airBaltic", "Ryanair", "Norwegian", "Finnair", "Wizz Air", "Lufthansa", "Aegean Airlines", "Transavia", "LOT", "Turkish Airlines", "British Airways" un "Uzbekistan Airways".

Шесть авиакомпаний будут выполнять программы зимних чартерных рейсов из Риги, предлагая полеты в популярные места теплого зимнего отдыха. В их числе — авиакомпания "Skyline Express", которая является новым чартерным перевозчиком в Рижском аэропорту и которая в сотрудничестве с туроператором "Anex Tours" начнет полеты из Риги на египетский курорт Хургада.

Прогнозируется, что общее количество рейсов в Рижском аэропорту в этом зимнем сезоне будет на 14% выше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

В прошлом году в аэропорту "Рига" было обслужено 5,381 млн пассажиров, что в 2,3 раза больше, чем в 2021-м (2,353 млн пассажиров), но на 31% меньше, чем в 2019 году (7,798 млн). Рижский аэропорт — крупнейший узел воздушного движения в странах Балтии.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram