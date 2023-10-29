Службы внутренних дел Латвии передадут украинской полиции 12 дронов, сообщили агентству LETA в МВД.

Ранее министр внутренних дел Рихардс Козловскис встретился в Литве с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко. Они обсудили текущую ситуацию в Украине и помощь ее населению. Также министры обсудили опыт работы органов внутренних дел Украины в условиях войны.

Чтобы продолжать оказывать необходимую поддержку Украине, МВД Латвии, Государственная полиция, Государственная пограничная служба и Государственная пожарно-спасательная служба поддерживают постоянные контакты с украинскими госучреждениями.

В ходе встречи с Клименко Козловскис подтвердил, что службы МВД Латвии бесплатно передадут Государственной полиции Украины 12 беспилотных летательных аппаратов. Доставку в Украину партии дронов, переданных Госполицией и ГПСС, организует ГПСС.

Козловскис, государственный секретарь МВД Дмитрий Трофимов и начальник Государственной пограничной службы генерал Гунтис Пуятс встретились в Вильнюсе с министрами внутренних дел и руководителями пограничных служб трех стран Балтии, Норвегии, Польши, Финляндии и Украины, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в регионе, а также совместные действия.

В ходе визита Козловскис подписал Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве Латвии и Литвы в борьбе с нелегальной миграцией. Меморандум предусматривает усиление сотрудничества между полицией и пограничными службами двух стран путем создания общих каналов связи для координации действий.

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