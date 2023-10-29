С января следующего года ожидается усовершенствованная версия образовательной платформы Soma, к тестированию и внедрению которой на осенних каникулах приступили пять учебных заведений, сообщила агентству LETA представитель образовательной компании Lielvārds Илзе Звайгзне.

На основании отзывов пользователей были улучшены как обзор и управление смарт-уроками, так и раздел "Мои журналы", где преподаватели и ученики смогут отслеживать пройденные смарт-уроки и их результаты. Также улучшены режим чтения электронных книг и воспроизведения видео, назначение и управление рабочими листами, внесены и другие улучшения в функциональность и удобство использования платформы.

Первыми школами, которые опробовали улучшения, стали Бауская государственная гимназия, Рижская 49-я средняя школа, Даугавпилсская технологическая средняя школа-лицей, Лиепайская 6-я средняя школа и Талсинская 2-я средняя школа.

По данным компании, в этом учебном году платформой Soma уже воспользовались 118 000 учеников и 12 600 учителей. Oбщее количество просмотров платформы Soma за первые два месяца учебного года достигло почти четырех миллионов, а количество присланных ответов на тесты превышает девять миллионов.

В 2022 году образовательная компания Lielvārds работала с оборотом 4,957 миллиона евро и прибылью 385 527 евро. Компания зарегистрирована в 1992 году, ее владельцами в равных долях являются Янис Грибустс, Андрис Грибустс, Элина Грибусте, Эдгарс Грибустс, Мартиньш Грибустс и Юрис Грибустс.

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