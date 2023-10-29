В воскресенье, 29 октября, в Риге, возле памятника "Тактильной истории", который расположен рядом с Музеем оккупации, состоялась акция "Возвращение имен", посвященная памяти жертв политических репрессий в СССР. Мероприятие прошло в Риге уже во второй раз.

Акция началась в 15:30 по латвийскому времени и завершилсь в 16:45. Мероприятие началось со вступительной речи одного из организаторов акции, председателя правления общества "Русский голос для Латвии" Мартина Левушкана.

Он отметил, что сейчас особенно важно не забывать жертв политических репрессий, ведь в наше время российская власть, как и советская, ведет гонения на своих граждан. Кроме того, Россия развязала войну в Украине, от которой продолжают гибнуть люди.

По словам Левушкана, нельзя допустить, чтобы живые люди стали лишь "цифрами статистики и безвозвратного ущерба".

"Важно напоминать, что жизнь каждого человека важна", — подчеркнул Левушкан.

Акция была организована в сотрудничестве с Музеем оккупации Латвии. Представитель музея Николай Путилин также выступил с речью, напомнив, что во времена СССР "представителей определенной части общества целенаправленно сажали в тюрьму, высылали и убивали".

"Детей, женщин, мужчин. Только из-за того, что они придерживались других взглядов, имели другое материальное положение, вера в Бога. Здесь мы можем говорить об одной из самых больших девиаций в мировой истории, такой же, как и нацизм", — заявил он.

Путилин также подчеркнул, что история имеет свойство повторяться и сейчас "Украина борется за то, чтобы эта история не повторилась в нашем регионе".

И Левушкан, и Путилин прочитали свои речи на латышском и русском языках. После выступления организаторов мероприятия каждый желающий мог прочитать вслух имена репрессированных, а также назвать имена родственников, ставших жертвами коммунистического режима. Некоторые не могли сдержать слез, рассказывая истории своих семей.

Как и в прошлом году, участники акции зажгли свечи в память жертв репрессий, но в этот раз выставили их прямой линией перед мемориалом "Тактильная история".

По оценкам организаторов, в этом году в акции приняли участие около 50-60 человек. Такое же количество участников было и на прошлогоднем мероприятии. В акции участвовали как русскоязычные рижане, так и россияне. Например, на мероприятии присутствовали российские журналисты Илья Азар и Николай Овчинников, а также Татьяна Усманова — жена российского оппозиционера Андрея Пивоварова, который был осужден на четыре года колонии.

Акция "Возвращение имен" с 2007 года ежегодно проходит по всему миру в День памяти жертв политических репрессий в СССР.

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