Движение на этом участке улицы будет закрыто с 22:00 до 06:00.
В этот период движение транспорта будет ограничено также на улицах Сатеклес и Лачплеша перед пересечением этих двух улиц.
Ответственным за проведение работ поручено обеспечить наличие дорожных знаков, доступ жителей и предприятий, расположенных на данном участке улицы, к своим домам и территориям, а также движение оперативного и общественного транспорта.
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