С сегодняшнего дня и до 4 ноября по ночам будет закрыто движение автотранспорта на участке улицы Лачплеша от улицы Сатеклес до улицы Калупес — в туннеле под железной дорогой, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Движение на этом участке улицы будет закрыто с 22:00 до 06:00.

В этот период движение транспорта будет ограничено также на улицах Сатеклес и Лачплеша перед пересечением этих двух улиц.

Ответственным за проведение работ поручено обеспечить наличие дорожных знаков, доступ жителей и предприятий, расположенных на данном участке улицы, к своим домам и территориям, а также движение оперативного и общественного транспорта.

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