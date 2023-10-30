В 2022 году в Латвии выросла заболеваемость туберкулезом. Как выяснило TV24 в Центре туберкулеза и легочных заболеваний, прогнозируется, что в этом году число больных может быть еще выше.

Для сравнения, в 2021 году в Латвии туберкулезом болел 261 человек, а в 2022 году уже 319, и это почти двадцатипроцентный рост. Статистики по количеству заболевших до октября в Центре профилактики и контроля заболеваний пока нет, однако известно, что в Центре туберкулеза и легочных заболеваний проходят лечение 198 больных, 8-10% из них больны туберкулезом. Чаще болеют взрослые, особенно мужчины в возрастной группе от 50 до 59 лет. О том, что в этом году заболеваемость продолжит расти, заявила главврач медицинского учреждения Андра Цируле.

"Заразиться на улице, на свежем воздухе практически невозможно, контакт с вдыханием инфекционных частиц должен происходить в плохо проветренных помещениях. Также у контактировавшего человека выше риск заразиться и заболеть, если у него есть какие-либо побочные заболевания, снижающие иммунитет. Не все, кто заразился, заболевают. Заболевают от 5 до 10 процентов. Обычно человек с этим справляется", — говорит Цируле.

Врач отметила, что в этом году в больницу поступают пациенты с особо тяжелыми формами заболевания. Смертность от туберкулеза в последние годы выросла во всем мире, что говорит о большом количестве запущенных случаев. Для детей есть вакцина, но заболеть туберкулезом может каждый.

"Обычно пациенты обращаются к врачу со следующими типичными для туберкулеза жалобами — кашель, продолжающийся более двух-трех недель, потливость, особенно ночная, температура, слабость, потеря веса", — говорит Цируле. Это инфекционное заболевание коварно — больной поначалу может и не подозревать, что заразился туберкулезом.

"Я не знал, что у меня туберкулез, думал, что проблема в сломанных ребрах, — рассказывает пациент Сергей. — Я потел, температура скакала. Теперь, когда я начал пить таблетки, я чувствую себя более-менее. Я боюсь простудиться, но пью только те таблетки, которые надо пить. Надо хорошо питаться, соблюдать режим, и тогда, как мне говорят, я вылечусь".

Туберкулез излечим, но на это требуется не менее шести месяцев, и важно регулярно принимать медикаменты. Следует напомнить, что в Латвии выявление, диагностику и лечение туберкулеза оплачивает государство. Одна из самых крупных вспышек была зарегистрирована в 2012 году.

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