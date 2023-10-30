Чтобы выполнить решение Конституционного суда, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере внесла на рассмотрение юридической комиссии пакет законопроектов о введении в Латвии нового юридического института — партнерства, сообщили агентству LETA в Минюсте.

Партнерство станет новым способом юридически закрепить отношения между двумя взрослыми людьми, предоставляя им определенные виды социальной и экономической защиты.

Ранее Конституционный суд признал, что конституция требует обеспечения юридической, экономической и социальной защиты близких личных отношений между двумя людьми. Партнерство создаст права и обязанности для физических лиц по отношению к государству, тем самым облегчая повседневную жизнь партнеров.

Сведения о начале и прекращении партнерства будут вноситься в Регистр физических лиц. Включенные в пакет поправки к закону о нотариате предусматривает заключение и прекращение партнерства у нотариуса — лично явившись к нотариусу, партнерство могут заключить два совершеннолетних лица, имеющих между собой близкие личные отношения, если нет ограничений на заключение партнерства, например, близкого родства. Разработаны также необходимые поправки к законам о неплатежеспособености, о подоходном налоге с населения, о предотвращении конфликта интересов в работе государственных должностных лиц, о государственных пенсиях, о государственном социальном страховании и о правах пациентов.

Предусмотрено, что после заключения партнерства партнер будет иметь право принимать решения, связанные с лечением второго партнера, если тот не в состоянии позаботиться о себе или свободно выражать свою волю, получать социальные гарантии, в частности, не выплаченную партнеру до его смерти пенсию, а также иметь льготы по подоходному налогу с населения в случае взаимных подарков или займов.

К партнеру государственного должностного лица будут применяться те же ограничения конфликта интересов, которые применяются в настоящее время к родственникам должностного лица.

Предполагается, что поправки о введении партнерства вступят в силу с 1 июля 2024 года.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram