Совет по общественному транспорту на заседании 27 октября принял решение пока не закрывать железнодорожные станции Cena, Kūdra, Dārziņi, Rumbula, Kaibala и Inčupe, как это планировалось ранее, сообщили в Автотранспортной дирекции.

В связи с намеченным на 2024 год запуском новых электропоездов и введением интервального расписания будет продолжена оценка пассажиропотока на указанных станциях.

Автотранспортной дирекции поручено в сотрудничестве с AS Pasažieru vilciens до июня провести мониторинг пассажиропотока с привлечением экспертов, которые изучат тенденции пассажиропотоков в Рижской агломерации.

Против закрытия железнодорожных остановок Dārziņi и Rumbula возражали местные жители, предприятия, расположенные в этих районах, и Рижский регион планирования в лице вице-мэра Эдварда Ратниекса.

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