Комитет по сообщению Рижской думы поддержал проект создания совместной с Саласпилсскими самоуправлениями велосипедной дорожки в Зирнюсале.

Рига и Саласпилс планируют совместно построить велосипедную дорожку в Доле, на Зирнюсале. План велодорожки разработали в Саласпилсской краевой думе. Однако велодорожка пройдет и по территории площадью в гектар в Зирнюсале, принадлежащей Рижскому самоуправлению.

По заказу самоуправления Саласпилсского края проект строительства велосипедной дорожки разработала компания RK projekti за 14 500 евро.

Планируется, что Рига профинансирует свою часть строительного проекта в объеме 2848 евро.

Кроме того, Рижское самоуправление обязуется профинансировать свою часть строительных работ, строительный надзор и авторский надзор.

Как прозвучало на заседании комитета, возможные затраты на строительство для Риги оцениваются более чем в 17 тысяч евро, но они станут известны только после завершения процедуры закупок.

Как пояснил депутатам на заседании комиссии мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), этот инфраструктурный объект принесет пользу и жителям рижского микрорайона Дарзини. Саласпилсское самоуправление планирует построить в указанном месте благоустроенную набережную со скамейками и местами для отдыха, которая будет удобна и для жителей Дарзини.

Окончательное решение по соглашению должно быть принято на заседании Рижской думы.

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