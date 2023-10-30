Предложение отложить введение муниципальных референдумов на два года нецелесообразно, поэтому Комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлениям будет содействовать тому, чтобы такие народные голосования в масштабах самоуправлений можно было бы проводить уже с 1 сентября 2024 года. Об этом заявил глава парламентской комиссии Олег Буров. Законодательство предусматривает сейчас, что возможность проведения таких референдумов должна быть обеспечена уже с 1 января 2024 года.

"Сегодня в обсуждениях с негосударственными организациями и учреждениями, участвующими в процессе выборов, мы пришли к компромиссу — мы будем стимулировать граждан использовать референдумы местных самоуправлений с 1 сентября следующего года, а не с 2026 года, как планировалось", — сообщает агентство LETA со ссылкой на Пресс-службу Сейма, цитирующую Бурова.

Министерство внутренних дел в письме, адресованном Комиссии Сейма по госуправлению и самоуправлениям, заявило, что задержка с введением муниципальных референдумов, предусмотренная законом с 1 января следующего года, связана с отсутствием необходимого финансирования, разработки и тестирования технических решений.

Буров отмечает, что до тех пор, пока проведение таких референдумов не будет обеспечено электронно, граждане смогут собирать подписи для их инициирования с помощью портала услуг государственного управления Latvija.lv, а голосование уже на самом референдуме будет организовано непосредственно самоуправлением.

Соответствующее предложение по внесению изменений в Закон "О регистре избирателей" Комиссия Сейма по госуправлению и самоуправлениям подготовит в начале ноября. Законопроект пока ожидает третьего окончательного чтения.

Как уже сообщалось, изначально муниципальные референдумы планировалось ввести с 1 января 2024 года, однако это невозможно из-за отсутствия технических решений.

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