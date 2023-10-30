Министерство здравоохранения договорилось регулярно встречаться с Государственным контролем, чтобы обеспечить внедрение изменений в отрасль здравоохранения.

Как сообщили агентству LETA в Минздраве, сегодня министр здравоохранения Хосам Абу Мери встретился с уходящим в отставку государственным контролером Роландом Ирклисом и членом совета Госконтроля Майей Аболиней, чтобы обсудить опубликованный ревизионный доклад о ситуации в сфере онкологии. В центре внимания ревизии Госконтроля оказались четыре оплаченных государством скрининга рака, ранняя диагностика онкологических заболеваний, компенсируемые государством лекарства для онкобольных и реестр рака.

В ходе ревизии Госконтроль пришел к выводу о том, что принятые Минздравом меры не обеспечивают раннего выявления онкологических заболеваний и компенсации лекарств, необходимых пациентам.

Проведенная Госконтролем ревизия диагностики и лечения онкологических заболеваний в Латвии показала, что список компенсируемых лекарств для лечения онкологических заболеваний лишь частично соответствует международным клиническим рекомендациям и лишь для части диагнозов обеспечивается оплаченная государством основная терапия и преемственность лечения.

Ситуация в практиках семейных врачей, включенных в ревизионную выборку, также подтвердила, что по меньшей мере в 22% обследованных практик семейных врачей в соответствии с количеством пациентов не трудоустроены необходимые два дополнительных медицинских специалиста. Эта тенденция негативно сказывается на доступности услуг первичного здравоохранения.

Министр здравоохранения и представители Госконтроля обсудили содержащиеся в ревизии рекомендации о необходимых изменениях и принятые Минздравом меры по совершенствованию сферы лечения онкологии для пациентов. В ходе встречи Госконтроль также сообщил, что сейчас проводится оценка и паллиативного ухода за пациентами на различных уровнях здравоохранения, а также корректности годового отчета, подготовленного Минздравом.

Хосам Абу Мери рассказал представителям Госконтроля, что поставил перед собой цель по созданию доступного для пациентов и качественного здравоохранения и эффективного управления государственным финансированием при обеспечении медицинских услуг. Министр подтвердил, что видит возможности для системных улучшений, поэтому очень важен компетентный взгляд со стороны.

С учетом необходимых усовершенствований процессов здравоохранения — укрепления системы первичного ухода, приведения в порядок больничной сети и профилей, аспектов цифровизации и других — представители Госконтроля и Минздрава договорились о регулярных встречах для обсуждения планируемых улучшений и оценки рисков.

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