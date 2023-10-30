Решение о возможном отстранении председателя Резекненской городской думы Александра Барташевича (Kopā Latvijai) ожидается на этой неделе, возможно, уже 31 октября или 1 ноября, заявила министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство"), сообщает агентство LETA.

Министр указала, что сейчас подготовка решения находится на завершающей стадии. Над подготовкой решения работали специалисты Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) и Министерства финансов, предполагая, что Барташевич попытается оспорить его в суде.

"Следует учитывать, что действия мэра Резекне в отношении бюджета, когда он намеренно подает в начале года бюджет, который не обеспечивает финансирование на весь год, являются неприемлемыми", — сказала Берзиня. Министр заявила, что "мэр знал, что бюджета недостаточно, но все равно направил его на утверждение".

Также Барташевич подписал договор об инвестициях в строительный проект до внесения изменений в бюджет и до получения решения о финансировании этого проекта, что также является незаконным действием, отметила Берзиня.

Из слов министр следует, что пока вопрос о возможном роспуске Резекненской городской думы не решен. Берзиня сказала, что сначала дождется заключения Государственного контроля, а затем оценит ситуацию. Однако известно, что в случае роспуска думы и необходимости проведения внеочередных выборов Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сможет провести внеочередные выборы.

Берзиня признала, что "без господдержки Резекне не сможет выполнять свои функции", однако пока неизвестно, какой объем финансирования со стороны государства потребуется. Этими расчетами занимается Министерство финансов, сейчас запрошена дополнительная информация от самоуправления, но данные еще не получены.

Процедура отстранения от должности мэра Резекне Александра Барташевича была начата еще в сентябре прежним главой VARAM Марисом Спринджуксом ("Объединенный список").

Принимая во внимание выявленные нарушения в финансовом управлении, Министерство финансов обратилось в Генеральную прокуратуру и другие правоохранительные учреждения для оценки ответственности Барташевича и сотрудников Резекненской думы за финансовую ситуацию в самоуправлении, сообщает LETA.

Еще летом стало известно, в том числе, и о том, что проблемы города связаны с реализацией масштабных проектов, за которые руководство Резекне взялось по собственной инициативе. Самые большие трудности связаны с проектом спа-центра на берегу озера Ковшу. Изначально стоимость амбициозного проекта "Создание Резекненского рекреационного центра для развития туризма" составляла 12,4 млн евро. Реализация проекта началась три года назад, и за это время смета выросла на три миллиона евро. При этом найти арендатора для объекта городу пока не удается.

Как уже сообщалось, 1 сентября в Министерство финансов была поcтупила из Резекненской городской думы заявка на процесс финансовой стабилизации, которую должны одобрить Минфин и VARAM.

По состоянию на 30 августа крупнейшими просроченными платежами городского самоуправления Резекне являются Rēzeknes Siltumtīkli — 503 339 евро за услуги отопления и ACBR — 312 720 евро за ремонт и ежедневное содержание городских улиц. Общая сумма просроченных платежей составляет 1,9 миллиона евро.

Резекненскому самоуправлению необходимы средства на зарплаты — 1,6 миллиона евро, а также 4,4 миллиона евро на завершение приоритетных инвестиционных проектов.

По предварительным оценкам, для финансовой стабилизации Резекне до конца года необходимо 6 004 309 евро.

В то же время глава Минфин обращает внимание на то, что Резекне продолжает предоставлять разную информацию о своем финансовом положении — кредитах, гарантийных обязательствах и просроченных платежах.

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