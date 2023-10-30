Новый вид телефонного мошенничества — жителям звонят, якобы от имени работника банка или полиции и просят снять со счета деньги. И отдать — якобы на хранение. На самом деле их заберут мошенники, сообщает Rus.LSM.lv.

"Жителей просят снимать деньги наличными в банкомате или в филиале. Необходимо встретиться с работником полиции или банка, кому эти деньги отдать для безопасного хранения. В этой схеме новое также то, что мошенники очень активно говорят, что действия необходимо производить именно потому, что в банке есть какой-то плохой работник, и этими действиями вы помогаете раскрыть преступление. Поэтому в банке никому рассказывать нельзя", — поделилась старший эксперт по предотвращению мошенничества Luminor Мария Бриеде.

А если вдруг в банке спросят — мошенники советуют врать, зачем снимаете деньги. Такие случаи уже были в разных банках Латвии.

"Всегда следите за тем, что делаете со своими деньгами. Лучше проверить, проверять надо в других ресурсах, не в разговоре с мошенником. Не бойтесь сбросить трубку, перезвонить в банк, уточнить, действительно ли такая ситуация. Звонит работник полиции — не бойтесь сбросить трубку, позвоните в полицию", — советует Мария Бриеде.

Ни банк, ни полиция никогда не просят людей передать им наличные деньги, взять кредит или разглашать данные.

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