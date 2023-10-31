В форме налоговых поступлений за девять месяцев этого года собрано 10,067 млрд евро, что на 368,7 млн евро, или 3,8% больше, чем было запланировано, сообщили агентству LЕТА представители Министерства финансов.

При этом по сравнению с девятью месяцами 2022 года налоговые поступления выросли на 1,074 млрд евро, или на 11,9%.

В общем государственном бюджете налоговые поступления за девять месяцев этого года составили 9,497 млрд евро, что на 363,8 млн евро, или 4% больше, чем планировалось.

В том числе в госбюджете налоговые поступления составили 7,927 млрд евро, что на 271,3 млн евро, или на 3,5% больше, чем планировалось, а в бюджете самоуправлений — 1,57 млрд евро, что на 92,5 млн евро, или на 6,3% больше, чем планировалось.

В свою очередь, в схеме государственных фондируемых пенсий за девять месяцев этого года налоговые поступления составили 571,3 млн евро, что на 5,8 млн евро, или на 1% больше, чем было запланировано.

За девять месяцев 2023 года больше всего собрано взносов социального страхования — 3,588 млрд евро, что на 1% больше, чем планировалось.

В то же время поступления налога на добавленную стоимость (НДС) за девять месяцев этого года составили 2,912 млрд евро, что на 3,5% больше, чем планировалось, а поступления подоходного налога с населения достигли 1,805 млрд евро, что на 5,8% больше, чем планировалось.

Поступления акцизного налога за соответствующий период составили 881,3 млн евро, что на 1% меньше запланированного. В том числе поступления акцизного налога за нефтепродукты составили 446,9 млн евро, что на 0,4% больше, чем было запланировано, за табачные изделия — 203,1 млн евро, что на 0,9% меньше, чем планировалось, за алкогольные напитки — 154,2 млн евро, что на 3,1% меньше запланированного, а за пиво — 38,8 млн евро, что на 8,7% меньше запланированного.

В виде подоходного налога с предприятий за девять месяцев этого года собрано 454,2 млн евро, что на 47,8% больше, чем планировалось, а поступления налога на недвижимость составили 197,3 млн евро, что на 4,5% больше запланированного.

Поступления налога на эксплуатацию транспортных средств за девять месяцев этого года достигли 81,8 млн евро, что на 0,9% больше, чем планировалось, а поступления налога на природные ресурсы составили 46,5 млн евро, что больше запланированного на 2,9%.

Поступления таможенного налога за девять месяцев этого года составили 42,4 млн евро, что на 32,4% меньше запланированного, а поступления налога на лотереи и азартные игры достигли 36,3 млн евро, что на 12,4% больше, чем планировалось.

Всего в 2023 году в виде налогов планируется собрать 13,058 млрд евро.

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