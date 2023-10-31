Во вторник, 31 октября, 16% жителей Латвии планируют отмечать Хэллоуин, свидетельствуют результаты опроса предприятия по исследованиям интернета и технологиям Gemius.

Согласно результатам опроса, 16% латвийцев планируют отпраздновать Хэллоуин самостоятельно или с семьей. В то же время 77% жителей Латвии отметили, что в этом году отмечать этот праздник не будут, а 7% респондентов еще не приняли решение по этому поводу.

Из респондентов, планирующих отмечать праздник, 44% будут соблюдать традиции Хэллоуина — наденут маски или костюму и отправятся к соседям за сладостями. Еще 40% заявили, что украсят свой дом, а 33% опрошенных сказали, что Хэллоуин будут праздновать их дети — примут участие в школьных мероприятиях или вечером пойдут за сладостями.

Между тем, 32% празднующих посетят посвященные Хэллоуину мероприятия, а 18% сами проведут празднование или посетят его с семьей или друзьями. В качестве других способов празднования респонденты отметили приготовление сладостей для детей, кто-то будет вырезать рожицы на тыквах, другие подготовят маски для детей, сварят тыквенный суп. Некоторые респонденты в этот день будут отмечать именины или день рождения.

В ходе опроса также были выявлены самые распространенные причины, которые удерживают респондентов от празднования Хэллоуина. 49% из тех жителей Латвии, кто не будет праздновать Хэллоуин, не считают этот день праздником.

Еще 45% отметили, что традиции Хэллоуина им не близки, а 31% из непразднующих признали, что никто в их семье или семье знакомых не отмечает этот праздник. В то же время 6% опрошенных не являются достаточно проинформированными о традициях этого праздника. В качестве причин для отказа отмечать праздник участники опроса заявили, что считают Хэллоуин иностранным праздником, Хэллоуин призывает нечистую силу, праздновать его запрещает религия, другие поминают ушедших близких, а один из участников опроса не будет праздновать Хэллоуин, потому что в этом году в его саду не выросли тыквы.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram