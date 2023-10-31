26 октября Совет по конкуренции (KP) и предприятие AS Liepājas autobusu parks заключили административное соглашение о разрешении конфликта в связи с решением KP, выявившего картель автобусных перевозчиков на региональных маршрутах.

Liepājas autobusu parks обязалось отозвать свое заявление в суд, оспаривающее решение KP, и заплатить штраф за участие в картеле, а также обучать сотрудникам вопросам конкурентного права.

5 января этого года KP установил, что автобусные перевозчики Liepājas autobusu parks, Latvijas Sabiedriskais Autobuss и Nordeka в ходе конкурса Автотранспортной дирекции на перевозки пассажиров в региональной автобусной сети заключили между собой запрещенное соглашение. За это нарушение три предприятия оштрафованы в целом на 1,97 млн евро.

KP пришел к выводу, что Liepājas autobusu parks, Nordeka и Latvijas sabiedriskais autobuss обменивались коммерческой информацией не только о распределении лотов, но и об условиях участия в закупках, договариваясь, например, об участии или неучастии в конкретном лоте, а также о форме участия в закупках — индивидуально или через создание объединений. Целью соглашения было получить в конкурсе максимально допустимые километры маршрутов.

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